Game Two

Über das Format

Gäbe es eine Mischung aus dem Literarischen Quartett und Jackass, würde sie Game Two heißen. Game Two ist ein Live-YouTube-Format, in dem die Rocket Beans mit zwei neuen Gesichtern in der »Bohnen«-Familie wöchentlich auf ihre Art und Weise zeigen, wieso Spielen so viel Spaß macht – und mit welchen Games das ganz besonders gut funktioniert!

Über die Macher

Egal ob Hardcore-Gamer oder Minesweeper-Fan – in der deutschen Gaming-Szene kommt man um die Rocket Beans nicht herum. Aber die »Bohnen« stehen nicht nur selbst vor der Kamera, sondern produzieren eine Gaming Show für funk. Dafür haben sie zwei frische Gesichter ins Boot geholt, die die alte Welt von »Game One« mit der Neuen von funk verbinden werden.