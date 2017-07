Deutschland3000

Über das Format

Deutschland3000 ist für dich da, wenn’s kompliziert wird: Wie sicher ist Deutschland wirklich? Was wird aus Europa? Leben wir unser Leben nur für den Lebenslauf? Und ist Frauke Petry wirklich eine Populistin? Eva Schulz boxt sich mit dir durch die deutsche Politik: mutig, witzig, ehrlich - und immer mit den richtigen Fragen. So machst du bei der Bundestagswahl 2017 das reflektierteste Kreuz ever!